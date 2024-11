Gaeta.it - Gattinoni Travel lancia due iniziative natalizie per attrarre clienti nelle agenzie affiliate

La compagniaha attivato un piano specifico per coinvolgere i consumatori e sostenere il business delledurante il periodo natalizio. In questo contesto, sono state ideate dueche puntano a generare interesse evisitatori nei punti vendita del network. Le strategie comprendono un approccio digitale innovativo con un calendario dell'Avvento e l'introduzione dellaCard come proposta regalo.Il calendario dell'Avvento "Natale senza confini"La prima iniziativa è il calendario dell'Avvento digitale denominato "Natale senza confini. Un abbraccio che unisce il mondo". A partire dal 1 dicembre, i partecipanti possono accedere a una piattaforma interattiva all'indirizzo specificato. Ogni giorno, le caselle del calendario sveleranno vari contenuti editoriali che raccontano usanzeda diverse culture, offrono ricette tradizionali e curiosità legate alle festività in tutto il mondo.