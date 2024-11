Anteprima24.it - Furti, nuova ondata: appello alle famiglie: “No a iniziative personali”

Tempo di lettura: 2 minutiTorna alta l’attenzione e la tensione per ladiche sta colpendo in particolare ledell’hinterland avellinese. Da alcune settimane i casi più preoccupanti hanno riguardato i territori di Comuni come Aiello del Sabato e Cesinali dove, non solo le abitazioni sono state svaligiate, ma la fuga dei banditi a messo a rischio la vita stessa delle persone, come quando un’auto stava colpendo in pieno un bambino. L’ultimo raid, ma solo in ordine di tempo, quello nella residenza di Aiello del vice Sindaco di San Michele di Serino e una abitazione limitrofa, in contrada Nove Soldi, abitazioni già in passato preda dei ladri.I malviventi hanno messo a soqquadro l’appartamento, riuscendo a portare via una cassaforte e persino gli alimenti in cucina sono spariti, con tanto di resti nell’atrio, probabilmente perchè consumati sul posto.