Biccy.it - Festival di Sanremo 2025, parla Conti: 20 big sicuri, 20 incerti e testi

Mancano solo quattro giorni al grande annuncio che Carlofarà al Tg1, quando presenterà la lista completa dei big in gara aldi. Il conduttore nell’attesta è stato ospite di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano nel podcast Pezzi. Il presentatore toscano ha rivelato di avere già in testa 20 bige di dover fare una scrematura su altri 20. Tra le tante cose Carlo ha annunciato che i contenuti deiin gara saranno abbastanza intimi, le canzoni parleranno d’amore, di famiglia e del ‘microcosmo’, piuttosto che di temi come la guerra o l’immigrazione.:” Sicuramente i cantanti saranno più di 24 e meno di 40. Nella mia testa c’è n’è sono 20”Pezzi: dentro la musica #ESC (@ESC) November 27, 2024quando annunciano i Big di #?pic.