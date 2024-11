.com - Europarlamento: sì a Ursula e alla squadra (compreso Fitto) con 370 voti. No di indipendenti Pd e leghisti

Leggi su .com

Via libera dell'Commissione Ue guidata di nuovo davon der Leyen. Con 370 sì, 282 no e 36 astensioni, la plenaria del Parlamento europeo ha approvato con voto palese lail vicepresidente italiano Raffaele. La leader popolare tedesca ottenne a luglio, con un voto segreto, il mandato a formare la Commissione con 401 sìL'articolo: sì a) con 370. No diPd eproviene da Firenze Post.