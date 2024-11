Calciomercato.it - Dimissioni UFFICIALI del tecnico: “Credo sia il momento giusto”

La decisione dopo un totale di venti partite in panchina. Il Presidente: “Lavoreremo duramente per trovare un nuovo allenatore”Nuovo cambio ufficiale in panchina. Age Hareide non è più il commissariodella Nazionale islandese. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul suo sito, la Federazione rossoblu ha reso noto la decisione presa dal 71enne allenatore.Age Hareide, ct dimissionario dell’Islanda (foto Ansa) – Calciomercato.itArrivata terzo nel suo girone di Nations League, l’Islanda dovrà giocare a marzo lo spareggio per restare in Serie B contro il Kosovo. A dicembre, invece, conoscerà le avversarie per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Hareide ha commentato così la sua scelta di rassegnare le: “Mi sono divertito con la nazionale islandese, mache questo sia ilper ritirarmi.