Cosa fa oggi Vincenzo Durevole dopo vittoria Amici: carriera e vita privata

ha conquistato il cuore del pubblico nel 2014 vincendo la categoria danza del celebre talent showdi Maria De Filippi. Con la sua tecnica impeccabile e la passione per i balli latino-americani, ha trionfato aggiudicandosi un premio da 50mila euro, somma che ha rappresentato una svolta per la suail successo in TV,non si è fermato: ha continuato a perfezionarsi come ballerino e insegnante, mantenendo viva la sua presenza nel panorama artistico.Nel 2024,è tornato sotto i riflettori partecipando come ospite speciale al reality Temptation Island. Accompagnato dal conduttore Filippo Bisciglia, ha dato lezioni di ballo ai partecipanti del programma, portando un tocco di leggerezza e arte in un contesto incentrato sulle dinamiche di coppia.