Carcere, anche gli infermieri proclamano lo stato di agitazione

Tempo di lettura: < 1 minutoDal 10 novembre glidelA.G. Bellizzi di Avellino sono indi.Di seguito la nota stampa:“Nel frattempo, in attesa di convocazione dal Prefetto di Avellino, tutto tace, nessun riscontro da parte dei vertici dell’ASL, i quali, ritenendo forse che i lavoratori non meritano neuna risposta, stanno palesando ancora una volta la misura del rispetto che questa azienda ha per i propri dipendenti.Gliprotestano per le condizioni in cui sono costretti a lavorare, come la carenza di personale che impegna solo due unità a fronte di 600 detenuti, l’assenza di acqua nelle ore notturne che impedisce agli, maai detenuti, il necessario lavaggio delle mani e addirittura non permette l’utilizzo del water perché non vi è acqua per lo scarico, ed ancora la mancanza di un numero adeguato di spogliatoi e relativi armadietti, questi ultimi collocati addirittura nella stessa stanza dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti speciali.