Lapresse.it - Caffo a ‘Più Libri Più Liberi’, Zerocalcare rinuncia a incontro con Chiara Valerio

Leggi su Lapresse.it

all’cona PiùPiù Liberi a Roma, dopo la polemica scoppiata per l’invito di Leonardo. “Dopo aver parlato anche con la casa editrice e aver compreso che condividevano il mio stesso disagio, ho deciso di annullare l’previsto sull’editoria con la stessa(oggettivamente impossibile da tenere: non perché penso che sia un’appestata o che con lei non si possa parlare, anche quando ritengo stia sbagliando, ma perché mi pare impossibile glissare su questo tema e parlare di editoria come se niente fosse.)” ha scrittosui social.dopo le polemiche hato alla sua partecipazione alla kermesse maha difeso la sua scelta di invitarlo, nonostante la manifestazione sia dedicata a Giulia Cecchettin.