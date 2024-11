Justcalcio.com - AS Roma, Dybala punta sul ruolo da titolare mentre montano le speculazioni sul Boca Juniors

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-27 18:18:39 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news di calciomercato appena arrivata in redazione:TRANSFERmarketWEB.com©fotowww.imagephotoagency.itPaulotornerà nella formazionedell’ASper la prima volta in un mesesi preparano per lo scontro di Europa League contro il Tottenham Hotspur. L’attaccante argentino è ansioso di ritrovare la sua forma e consolidare un posto nell’undici. La sua unica partita dain Europa League in questa stagione è arrivata contro l’Athletic Bilbao, dove è stato sostituito dopo 45 minuti a causa di un problema muscolare. Il tecnico Claudio Ranieri spera di ritrovare la ‘Joya’ fin dal calcio d’inizio contro gli Spurs.Lesul futuro dicontinuano a dominare i titoli dei giornali.