Ajax-Lazio l’assessore Onorato | Monitoriamo la situazione vogliamo tutelare chi ha già comprato i biglietti

“Siamo in costante contatto con la S.S.e le autorità competenti per monitorare lo sviluppo dellale oltre 3.000 persone che hanno giàdi stadio, volo e viaggio: sono ragazzi, intere famiglie che hanno fatto sacrifici economici per mesi e meritano il massimo del rispetto”. Cosìallo Sport di Roma Capitale Alessandroreagisce dopo il divieto di trasferta voluto dal sindaco di Amsterdam per i tifosi biancocelesti in vista di. “Bisogna fare anche molta attenzione perché se si bloccano le trasferte dall’oggi al domani senza coinvolgere la Uefa – aggiunge – le società di calcio e la città della squadra ospite viene meno il senso stesso del calcio. E chi paga il prezzo più alto sono, come al solito, i tifosi. La SSha dimostrato sempre grande attenzione contro fenomeni di antisemitismo o razzismo e non deve essere penalizzata da questo tipo di scelte”.