Dilei.it - Yuriko Mikasa, chi era la Principessa più anziana della Famiglia Imperiale giapponese

Si è spenta all’età di 101 anni la, il membro più longevo. A dichiararlo l’AgenziaCasa, che riporta il motivo del decesso a cause naturali dovute all’età.Amatissima in Giappone, laha sempre goduto di un caldo affetto. In seguito alla sua morte, il Primo Ministro Shigeru Ishiba ha voluto esprimere la sua vicinanza alla: “Non posso fare a meno di rattristarmi nell’apprendere di questa perdita. Esprimo le mie più sentite condoglianze insieme agli altri cittadini giapponesi”.Chi è la, nata nel 1923 comeTakagi, è statae membro più anziano.Nata a Tokyo e figlia del Visconte Masanari Takagi e di Kuniko Irie, si è diplomata all’Accademia femminile del Gakush?in nel 1941, anno in cui viene annunciato il suo fidanzamento con Takahito, principe