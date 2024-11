Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2024 ore 16:30

DEL 26 NOVEMBREORE 16.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI.SULLA NETTUNENSE SI STA IN FILA PRESSO I CENTRI ABITATI DI CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONICODE A TRATTI SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA VITINIA E MALAFEDE.SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E PRENESTINA.IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.CANTIERI SULLA A1NAPOLIDA OGGI FINO AL 29 NOVEMBRE, PER LAVORI DI INSTALNE DELLE BARRIERE FONO ASSORBENTI, RESTERÀ CHIUSO LO SVINCOLO DI VALMONTONE PER CHI PROVIENE DA FIRENZE, IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 22-5 DEL MATTINO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA L’USCITA COLLEFERRO.