Tokyo Ballet, le Ombre in scena

Nell’anno delle celebrazioni del suo sessantesimo anniversario, ildebutta a Bologna: domani, alle 20.30 sul palcoscenico del Teatro Comunale Nouveau. La più celebre compagnia del Sol Levante fa tappa in città nel corso di una delle tante tournées che in sei decenni l’hanno portata nei maggiori teatri del mondo, ambasciatrice dell’amore fervente che i giapponesi nutrono per ilto occidentale. Di vastità e qualità con pochi equali il repertorio del, che comprende i classici delto romantico e tardo romantico, oltre ai capolavori dei grandi coreografi del Novecento e dei maestri contemporanei, anche appositamente creati e con gusto orientale. Ne è un esempio il programma presentato a Bologna, composto da tre hit. A iniziare dall’apertura, di grande effetto, con il celebre Regno delletratto da La Bayadère,to russo imperiale di tema esotico allestito da Marius Petipa nel 1877 e ripreso cent’anni dopo da Natalia Makarova.