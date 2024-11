Gaeta.it - Tensione e aggressioni nel cuore di Corso Vercelli: lite tra commercianti sfocia nella violenza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio diè accaduto questa mattina in, zona centrale di Milano. Ancora una volta, unatra gestori di attività commerciali ha portato a un’aggressione fisica, evidenziando la difficile convivenza tra gli esercenti. Le forze dell’ordine sono intervenute, mentre i residenti manifestano preoccupazione per un clima sempre più carico di conflitti.La brutale aggressione al Bar StellaIntorno alle 9 di stamattina, nei pressi del civico 242, si è verificata una brutale aggressione ai danni della titolare del Bar Stella. La donna, visibilmente scossa, ha raccontato i dettagli dell’accaduto, descrivendo un momento diinaspettata. “Non ho fatto in tempo a scendere dalla macchina per scaricare la spesa che mi hanno assalita,” ha dichiarato, evidenziando come la situazione fosse già tesa da tempo a causa di attriti con i gestori di un vicino negozio di frutta, Ama Frutta.