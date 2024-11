Thesocialpost.it - Taranto, incidente mortale nei pressi dell’ex Ilva: auto pirata travolge due ciclisti, un morto

(Immagine di repertorio)Un tragicosi è verificato a, neidello stabilimento ex, dove duesono stati investiti da un’sulla statale 7 Via Appia, in direzione di Massafra. L’impatto è avvenuto martedì 26 novembre, causando la morte di uno deie gravi ferite all’altro.La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, i due, entrambi di nazionalità rumena, sono stati travolti da un veicolo che non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi rapidamente dal luogo dell’. Uno dei due uomini, seppur ferito, è riuscito a contattare i soccorsi, mentre l’altro è deceduto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.Interventi e indaginiSul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per fornire assistenza ai feriti e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.