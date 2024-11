Dilei.it - Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron

Leggi su Dilei.it

Modella, attrice e personaggio televisivo,è ladi, ballerino e coreografo di grande fama grazie alla sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle. I due fanno coppia fissa dal 2013 e hanno un bellissimo bambino, Leonardo, venuto al mondo nel 2022 e primo figlio per entrambi. Ora, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2024, il danzatore di Marostica torna nel cast di Ballando con le stelle per acre Federica Pellegrini verso la finale dello show dopo l’addio di Angelo Madonia.La carriera diNata il 27 agosto 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina,ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico grazie al suo percorso nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza. Nel 2010 ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia, che le ha aperto le porte per rappresentare l’Italia al concorso internazionale di Miss World, uno degli eventi più prestigiosi del settore.