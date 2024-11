Thesocialpost.it - Tamberi a Belve: “Il salto in alto non è la mia passione, amo il basket. Con mio padre un rapporto difficile”

Gianmarco, il campione olimpico diin, si racconta senza filtri nel programma, condotto da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, Gimbo parla delcomplicato con suoMarco, ex allenatore e atleta. Rivela anche di non amare la disciplina che gli ha regalato la gloria.Leggi anche: “è un pagliaccio”, la moglie contro gli haters: “Frustrati”«Non amo ilin, preferisco il. Giocavo fino ai 17 anni. Se avessi continuato sarei stato meno orgoglioso, ma più felice», confessa, spiegando come illo abbia spinto a scegliere l’atletica. «Un genitore deve aiutarti, non obbligarti. Non ho mai perdonato quella scelta imposta».Ilcon ilIl legame con il, che ha segnato gran parte della sua carriera, resta un tema delicato.