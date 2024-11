Ilgiorno.it - Stop dei medici gettonisti, Bertolaso: “La Lombardia è l’unica regione che rispetta la legge”

Milano, 26 novembre 2024 – “Basta attuare la, che è unadello Stato e non regionale, approvata lo scorso anno. Questadice che le cooperative e inon devono più essere impiegati su tutto il territorio italiano”. È quanto ha detto l'assessore al Welfare, Guido, a margine del "Milano Sciences Forum" rispondendo a chi gli ha chiesto che cosa manca per eliminare la figura dei. “A casa mia è unache dovrebbe valere per tutte le regioni italiane, ma l'unicache hato questa”. Per“è chiaro che noi rischiamo il danno e la beffa, perché queiche lavoravano qui inadesso lavorano nelle regioni limitrofe e non hanno assolutamente ridotto quello che è l'importo”, ha sottolineato.