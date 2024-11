Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo la 13ª giornata: Inter, quasi tutto invariato

Il pareggio fra Empoli e Udinese, seguito dalla vittoria del Lecce di Giampaolo a Venezia, hanno cambiato poco nella zona alta delladiA ma molto in quella bassa. Erano invece state le partite di sabato e domenica a definire tanto, con l’che stacca Juventus e Milan di altri due punti.A 2024-2025 – 13ªVerona-0-5 17? Correa, 22?, 25? M. Thuram, 31? de Vrij, 41? BisseckMilan-Juventus 0-0Parma-Atalanta 1-3 4? Retegui, 39? Éderson, 49? Cancellieri (P), 75? LookmanGenoa-Cagliari 2-2 8? rig. Raz. Marin (C), 12? Frendrup, 59? Miretti, 88? rig. Piccoli (C)Como-Fiorentina 0-2 19? Adli, 68? KeanTorino-Monza 1-1 59? Masina, 63? Djuric (M)Napoli-Roma 1-0 54? LukakuLazio-Bologna 3-0 68? Gigot, 72? Zaccagni, 92? Dele-BashiruEmpoli-Udinese 1-1 23? Pellegri, 76? Davis (U)Venezia-Lecce 0-1 70? DorguANapoli 29Atalanta 2828Fiorentina 28Lazio 28Juventus 25Milan 19 *Bologna 18 *Udinese 17Empoli 16Torino 15Roma 13Parma 12Verona 12Lecce 12Cagliari 11Genoa 11Como 10Monza 9Venezia 8* una partita in menoPROSSIMO TURNOQUATTORDICESIMAACagliari-Verona venerdì 29 novembre ore 20.