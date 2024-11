Lanazione.it - Scommesse clandestine, sequestrate due sale slot. Dieci imputati

Leggi su Lanazione.it

Prato, 26 novembre 2024 –, chiesto a Prato il rinvio a giudizio perpersone – nove italiani e un cinese – indagati dalla Procura pratese. Le indagini hanno accertato l’esistenza di un giro clandestino diche avvenivano sia online, su siti clonati, sia in presenza ina gestione orientale di via Castagnoli, viale Galilei e via Longobarda. Queste ultime due sono state sottoposte a sequestro preventivo.