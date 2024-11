Bergamonews.it - Sanità pubblica, il personale si ferma il 29 novembre per lo sciopero generale

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Non è un caso se lodel 29indetto da Cgil e Uil mette al centro il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale: è con la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori di quel comparto così importante che si garantisce il diritto alla salute di tutte le persone”. Così oggi Andrea Bettinelli della Fp-Cgil provinciale e infermiere in distacco della ASST Bergamo Ovest invita tutti i lavoratori dellaad aderire allodi venerdì, e a partecipare al corteo che nella mattinata di quel giorno è organizzato a Bergamo.Sono oltre 9.000 gli addetti del comparto al lavoro in ASST Papa Giovanni XIII, ASST Bergamo Est di Seriate, ASST Bergamo Ovest di Treviglio e di ATS di Bergamo. “Anche nella nostra provincia, operano in un settore che spesso appare al collasso, un dato di realtà tanto drammatico quanto tangibile nella quotidianità, sia per i cittadini, ma anche per chi all’interno ci lavora” prosegue Bettinelli, che passa in rassegna le criticità sul territorio provinciale.