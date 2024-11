Gaeta.it - Roma ospita la sfilata Dior Cruise 2026: un tributo ai legami culturali

Facebook WhatsAppTwitter La Maisonha selezionatoquale cornice per la, presentata il 27 maggio 2025. Questo evento mette in risalto l’affetto di Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa del marchio, per la sua città natale. Con questa scelta, l’alta moda celebra non solo la bellezza della capitale italiana, ma anche i saldiche uniscono l’Italia alla storia di.La scelta diper la, con la sua storia millenaria e il patrimonio artistico ineguagliabile, è stata incoronata location ideale per la. Nei mesi precedenti l’evento, l’interesse per la moda e il turismo nella capitale è cresciuto notevolmente. La decisione di Maria Grazia Chiuri di rendere omaggio alla sua città natale è considerata un gesto di profonda connessione con le tradizioni e il contesto culturale che hanno influenzato il suo percorso creativo.