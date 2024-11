Ilgiorno.it - Restyling dell’ex Enpam. Due milioni dalla Regione

LaLombardia sblocca l’iter per riqualificare l’area exdel quartiere delle Rose. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e housing sociale Paolo Franco, ha stanziato un contributo aggiuntivo di oltre 2di euro per dare un nuovo impulso all’Accordo di programma sulla rigenerazione del comparto di via dei Tulipani, che dovrà ospitare nuovi alloggi popolari e nuovi alloggi in housing sociale, ovvero a prezzi calmierati. Risorse per la realizzazione di 33 appartamenti popolari Sap (Servizi abitativi pubblici) di Aler Milano, in modo da fronteggiare l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Il cofinanziamento regionale complessivo per l’area Exsale quindi da 18,2di euro a 20,3di euro. Il provvedimento agisce in due direzioni: da un lato realizzando 33 nuovi alloggi popolari, dall’altro sostenendo un progetto di housing sociale che aiuterà le famiglie a reddito medio-basso come previstoMissione Lombardia, il piano regionale per il rilancio delle politiche sulla casa.