Notizie.com - Ramy Elgaml, cosa sta accadendo a Milano: guerriglia e scontri, tensione altissima. Stanotte si temono nuove proteste

Leggi su Notizie.com

Dopo la morte del 19enne egizianosono andate in scena violentecontro le forze dell’ordine.Ore di, nel quartiere periferico di Corvetto. Nelle scorse ore ci sono stati roghi, vandalismi e lanci di bottiglie e petardi verso la polizia. Si teme che anche questa sera possano verificarsi di nuovo episodi di scontro.stasi(POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.comLa forte agitazione è legata alla morte di, deceduto in un incidente stradale nella notte fra sabato e domenica in scooter durante un inseguimento dei carabinieri. Circa un centinaio i manifestanti che si sono radunati ieri in strada alle ore 22 e 30 circa. Leerano già montate nei giorni scorsi ma solo ieri sono sfociate in