R-Store espande la sua presenza in Campania | apertura a Torre A Ora sono oltre 100 i negozi in tutta Italia

R-, leader nel retail Apple in, si prepara a inaugurare un nuovo punto vendita Apple Premium Partner presso il MaxiMall Pompeii diAnnunziata il 28 novembre alle ore 10. Questasegna un importante traguardo per l’azienda, che supera i 100a livello nazionale, consolidando la sua posizione di primo Apple Premium Partner in. Il nuovo, situato al piano terra del centro commerciale nella piazza Est, si inserisce in un contesto dinamico e all’avanguardia, con140, 30 ristoranti e numerose altre attrazioni. La location strategica, a soli 1 km da Pompei, mira a servire sia i residenti dellache il flusso turistico dell’area.Giancarlo Fimiani, Ceo & Founder di R-, ha sottolineato l’importanza di questa:”R-diventa sempre più il riferimento Apple per gli utenti dellae per l’intenso flusso di turisti che transitano nell’area.