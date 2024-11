Zon.it - Pontecagnano, 26enne arrestato per minacce e maltrattamenti

Come comunicato, in data 23 novembre, aFaiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di undel luogo, per “contro familiari o conviventi e atti persecutori“, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, avrebbe in più circostanze minacciato e maltrattato la convivente.Segui ZON.IT su Google News.