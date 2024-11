Ore 22 | scatta il cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah

Leggi su Dayitalianews.com

Poco dopo le 22, in Libano, sarà annunciato ililtra. Lo riferisce la tv libanese al-Jadid.Secondo al-Jadid anche il primo ministro libanese Najib Mikati annuncerà l’accordo diil, esprimerà le sue osservazioni e approverà pubblicamente l’intesa.Secondo una fonte del governo libanese, la tregua traentrerà in vigore domani mattina alle 10 ora locale, le 9 in Italia. La riunione di gabinetto israeliana per decidere sulilconè iniziata prima del previsto, e la discussione è in corso da circa un’ora. Ai ministri è stato chiesto di mettere in conto un impegno fino alle 21 poiché la discussione è impegnativa. I ministri di ultradestra infatti si oppongono alle tregua ritenendola “una resa”.