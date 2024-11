.com - Oceania 2, recensione: il sequel Disney è tanto polimorfo quanto acciaccato

La nostradi2,con il ritorno di Vaiana e Maui, stavolta alle prese con una terribile minaccia divina: l’animazione resta di primissimo livello, ma oltre alle canzoni memorabili manca la scintilla, nonostante la voce di Giorgia2 è unche si spinge ancora più lontano, al di là del reef e verso terre mitiche e inesplorate mentre all’orizzonte il nemico assume fattezze divine. Una pellicola certamente più grande in portata e ambizione, di pregevolissima fattura perriguarda animazione, resa visiva, colori e in cui sono l’empatia e l’importanza delle scelte che compiamo ogni giorno a rappresentare il motore emotivo e tematico di questa seconda avventura. A mancare però è la scintilla, poiché è tutto incredibilmente progettato e strutturato per funzionare al meglio cercando di colpire lo spettatore al fianco, mentre però rimane incastrato in meccanismi un po’ logori di racconto e messa in scena.