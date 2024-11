Mistermovie.it - Mister Movie | La serie israeliana Bad Boy ottiene una data di uscita su Netflix

Netflix ha annunciato l'acquisizione dei diritti internazionali per Bad Boy, la serie israeliana ideata da Ron Leshem, già creatore dell'acclamata Euphoria, e diretta da Hagar Ben-Asher. Netflix acquisisce Bad Boy: la nuova serie del creatore di Euphoria in arrivo nel 2025 Lo show, ambientato in un carcere minorile, rappresenta una delle produzioni più attese del 2025, portando sul piccolo schermo una storia dura e toccante che trae ispirazione da eventi reali. Un debutto globale dopo il successo in Israele Bad Boy farà il suo debutto internazionale su Netflix nel 2025, dopo la trasmissione in Israele sul canale HOT. La serie è stata inizialmente presentata al Toronto International Film Festival, dove ha raccolto consensi per il suo approccio crudo e realistico al tema della detenzione giovanile.