Lopetegui chiama la pressione vita mentre Wan-Bissaka dice che il West Ham è fiducioso contro l’Arsenal

2024-11-26 02:05:28 Giorni caldissimi in redazione!L’allenatore delHam Julenha detto di non poterllare le speculazioni sulla sua posizione dopo una vittoria a sorpresa in casa del Newcastle che potrebbe aver rafforzato le sue prospettive di restare nel club.I rapporti prima della vittoria per 2-0 degli Hammers al St James’ Park suggerivano che il futuro disarebbe stato deciso dalle due partite dopo la sosta per le nazionali, con il Guardian che affermava che l’ex allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic era considerato un potenziale sostituto, insieme a ”lli interni” delHam su Kasper Hjulmand, Roger Schmidt e Sebastian Hoeness.“La miaè così: sono un allenatore”, ha dettodopo la terza vittoria della sua squadra in 12 partite dal suo arrivo a luglio.