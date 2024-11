Ilfoglio.it - La vera storia del Gesù animato dall'Ai in una chiesa Svizzera

Sgombriamo il campo dagli equivoci: lacattolica di Lucerna, in, non sta facendo confessare i fedeli da un avatar digenerato’intelligenza artificiale, né si tratta dell’ultima frontiera di chissà quale pratica rituale. Lacattolica di Lucerna spiega chiaramente che questo “Deus in machina” è un’installazione artistica sperimentale e che, pur essendo visitabile solo individualmente all’interno di un confessionale, non ha nessun valore di sacramento. Si tratta dunque di un esperimento che può avere due risvolti: da un lato, creare comunque un momento di intimità sacra, poiché lo Spirito soffia dove vuole e un Dio che si è manifestato in un roveto ardente e in una colonna di fumo, in tre viandanti e perfino davanti a un’asina, potrà ben farlo anche in un meccanismo automatizzato che ripete principii di buon senso.