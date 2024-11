Ilnapolista.it - La mamma di Santo Romano: «Grazie Meret e Napoli. Disarmiamo la città per cambiare i destini»

Mena Di Mare, madre di, ragazzo assassinato a San Sebastiano al Vesuvio, è intervenuta su CRC, radio partner della SSC. Il 19enne è stato ucciso da un minore di 17 anni con un colpo di pistola mentre cercava di placare una rissa, agitatasi per una scarpa sporca. L’ennesima vittima della violenza tra i giovani che continua purtroppo a dilagare.si trovava in piazza, quando è scoppiata una discussione per futili motivi, legata a una scarpa costosa che era stata accidentalmente sporcata. Il 17enne, originario del quartiere Barra ha estratto una pistola e sparato senza nemmeno pensarci e colpendo il maggiorenne nel petto. A nulla sono valsi i tentativi dei suoi amici di soccorrerlo e portarlo in ospedale.è morto tra le braccia del suo migliore amico.Ladiringraziae ilData la sua grande passione per il calcio – giocava come portiere con l’Asd Micri, nel campionato di Eccellenza -, ilha voluto omaggiarlo in campo.