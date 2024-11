Thesocialpost.it - La destra illiberale e il caso Bpm: chissà cosa avrebbe detto Berlusconi…

Altro che viva Trump e Musk altro che liberismo per tutti, libertà di mercato, come sostengono tutte le destre del mondo, appena Unicredit ha lanciato l’ops (offerta pubblica di scambio) su Bpm che era il fulcro del nascente terzo polo italiano. Apriti cielo! Giorgetti, molto vicino al mondo bancario milanese, tuona e agita golden power come un dirigista sovietico, Salvini ritrova il comunismo padano d’antan, dichiarando che Unicredit essendo troppo cresciuta all’estero non è più una banca Italiana.Quindi per essere italiani un’impresa deve rimanere nana, oppure totalmente in mano al governo, come Eni o Enel, in quelsi può crescere in Italia e all’estero.direbbe Berlusconi, uno che di libertà economiche e concentrazioni ne masticava di questaal potere. Il governo invita, minacciosamente, la Banca d’Italia a vigilare, come se Panetta non lo sapesse.