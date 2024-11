Ilfoglio.it - La Cina penetra in Sud America e gli Stati Uniti puntano su Milei

Leggi su Ilfoglio.it

Il recente incontro tra Biden e Xi Jinping a Lima, in occasione della riunione Apec, sembra aver assunto il simbolico significato di un passaggio di testimone. L’Latina appare oggi più il cortile di casa dellache degli. All’inizio del millennio, glierano il principale partner commerciale del continente. Oggi il primo mercato per i prodotti sudni è la. Il Dragone acquista soia e litio dall’Argentina, rame dal Cile e dal Perù, minerali ferrosi, prodotti agricoli e petrolio dal Brasile. Intanto, l’Uruguay minaccia di uscire dal Mercosur se non si giunge a un accordo commerciale con Pechino. L’unico paese sudno che ancora intrattiene relazioni diplomatiche e commerciali con Taiwan è il Paraguay, ma questa situazione potrebbe cambiare presto: il presidente Santiago Peña ha espresso il desiderio di avviare scambi anche con la