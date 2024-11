Tvzap.it - Hanna scomparsa da 2 settimane, il padre non ha resistito: il folle gesto durante le ricerche

Leggi su Tvzap.it

Ryan Kobayashi si era recato a Los Angeles per aiutare nelledi sua figlia,h Kobayashi, una ragazza di 30 anninel nulla mentre era in viaggio per fare una visita ad una sua zia. L’ultima volta che ha sentito la ragazza è stato l’11 novembre, tre giorni dopo che non era salita su un volo di coincidenza per New York Cityuno scalo all’aeroporto internazionale di Los Angeles. Immediatamente la famiglia ha avvisato le Forze dell’Ordine dando inizio alle indagini.le, ilnon hae ha compiuto un.Leggi anche: Esplode una casa, uomo viene trovato morto: è mistero in ItaliaLeggi anche: Lutto nel mondo vip, lo hanno trovato morto in cortile: stroncato da un infartoda 2Kobayashi, una fotografa che viveva a Maui, Hawaii, èpoco dopo l’atterraggio a Los Angeles l’8 novembre e sarebbe dovuta ripartire tre giorni dopo alla volta di New York.