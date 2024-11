Ilrestodelcarlino.it - Fondazione per l’affitto: "Vogliamo sapere tutto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La drammatica situazione del Quartiere Novello che avrebbe dovuto risolvere il grave problema della tensione abitativa a Cesena (forte riduzione del progetto originario e lavori bloccati) riporta l’attenzione della politica e dell’opinione pubblica sul tema della carenza di abitazioni a Cesena. Per la verità di abitazioni inutilizzate ce ne sono molte (da 3.000 e 4.000, a seconda di chi fa i conti), ma i proprietari preferiscono tenerle sfitte per evitare di mettersi in casa persone che fanno gravi danni, smettono di pagaree non se ne vanno quando ricevono lo sfratto, eventi purtroppo frequenti. Per stimolare l’offerta di immobili in affitto e favorire l’incontro fra domanda e offerta nel 1993 nacqua la Società persu iniziativa del Comune di Cesena, dellaCassa di Risparmio, della Diocesi, della Caritas, dell’Associazione delle Imprese Edili della Provincia di Forlì-Cesena e dell’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari.