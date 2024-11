Ennesimo successo per GialappaShow | numeri da record e risate

Leggi su Funweek.it

Lunedì 25 novembre,– programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci – è stato condotto da Mago Forest affiancato da Eva Riccobono e ha fatto ancora centro. La puntata ha, infatti, registrato risultati straordinari, conquistando complessivamente 1 milione e 355 mila spettatori medi su TV8, Sky Uno/+1 e on demand.Il primo passaggio, in simulcast su TV8 e Sky Uno, ha totalizzato oltre un milione di spettatori medi, con uno share del 6,04%. Di questi, TV8 ha raccolto 875.380 spettatori medi e il 5,04% di share, dimostrando come lo show continui a essere un appuntamento imperdibile per il pubblico. Anche sui social, l’hashtag ufficiale #è rimasto in tendenza per tutta la serata, a testimonianza dell’enorme coinvolgimento degli spettatori.I momenti topLa puntata ha offerto momenti di pura comicità e spettacolo, a partire dall’anteprima con Riccardo Scamarcio, accolto da una ‘nuova’ Miriam (interpretata da Brenda Lodigiani).