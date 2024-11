È proprio lei Oggi psicologa e quasi mamma l’ex volto di Canale 5 ha stravolto la sua vita e la ritroviamo così

Leggi su Caffeinamagazine.it

I grandi fan del talent show Amici di Maria De Filippi si ricorderanno senza ombra di dubbio di una delle concorrenti più famose del programma. L’allieva faceva parte dell’ottava edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi andata in onda nella sua fase serale dal 14 gennaio al 25 marzo 2009, in prima serata su5, per undici puntate, ovviamente con la conduzione di Maria De Filippi.L’ottava edizione di Amici è stata vinta da Alessandra Amoroso, una delle artiste più famose lanciate dal talent di Maria De Filippi insieme a Emma Marrone, Annalisa, Valerio Scanu, Marco Carta e i più recenti come Gaia, Elodie, Sangiovanni o Giulia Stabile. Nell’edizione vinta dall’artista di Galatina, c’erano altri allievi che all’epoca erano molto amati dal pubblico televisivo come Valerio Scanu, Jennifer Milan, Luca Napolitano o Martina Stavolo.