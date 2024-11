Iodonna.it - Come ritrovare la concentrazione con una camminata, meglio se nel verde

Leggi su Iodonna.it

Senti di aver perso laal lavoro? Portare a termine i compiti della giornata ti sembra un’impresa impossibile? Anziché restare seduta a pc concludendo poco e niente e sentendo crescere la frustrazione, alzati, esci da casa (o dall’ufficio) e cammina a buon passo per minimo 15 minuti. Ebbene sì, quando la mente è affaticata, in sovraccarico e, quindi, poco lucida ed efficiente, unaall’aperto è quel che ci vuole per un benefico reset. Al termine della tua power walk ti garantiamo che ti verrà molto più facile concludere il lavoro rapidamente e al. Con tutt’altro mood. Parola all’esperto. Camminare sì, ma quanto? Uno studio rivela che basta poco per ridurre i rischi per la salute X Il potere rigenerante del movimento«Anche unaall’aperto di soli 15 minuti può avere un impatto positivo tangibile sulla nostra capacità die lucidità mentale», spiega l’osteopata e terapista Alessandro Mari di Clinica Forma a Milano.