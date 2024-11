Gaeta.it - Cerimonia di encomi ai carabinieri: riconoscimenti in memoria e atti di coraggio a Napoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, presso la Caserma Salvo D’Acquisto, si è svolta unache ha visto il comandante della Legione“Campania”, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, premiare 57 militari per il loro operato. Durante l’evento, sono stati enfatizzatieroici e comportamenti meritevoli nel servizio alla comunità, sottolineando l’importante ruolo deinella lotta contro la criminalità.per il servizio e il sacrificioLaha avuto un inizio significativo con la visita del Generale La Gala alla famiglia del Maresciallo Maggiore Giuseppe Franco Parisi, scomparso prematuramente circa un anno fa. Parisi è stato onorato con uno per il suo eccezionale contributo in un’indagine condotta dalla Compagnia di Maddaloni.