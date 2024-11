Thesocialpost.it - Caserta, neonato di due mesi morto in culla: disposta l’autopsia

Leggi su Thesocialpost.it

PORTICO DI– Una tragedia ha colpito la comunità di Portico di: undi soli dueè stato trovato senza vita questa mattina. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Macerata Campania, mentre il corpo del piccolo è stato posto sotto sequestro e sarà probabilmente sottoposto ad autopsia nelle prossime ore per chiarire le cause del decesso.Leggi anche: Ancona, incidente mortale: moto si schianta su un’auto, centauro di 26 anni scivola e viene travolto da un furgoneIl mistero attorno alla morte delha scosso profondamente il paese. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe addormentato regolarmente la sera precedente. Solo questa mattina, al momento di svegliarlo, la madre si è accorta che ilnon dava segni di vita. “Non ci sono parole per descrivere un dolore simile”, ha commentato un vicino di casa visibilmente scosso.