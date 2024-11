Udine20.it - Carmen Consoli a Padova il 12 novembre 2025

Annuncia il suo ritorno sui palchi dei più importanti teatri italiani la leggendaria, che farà tappa al Gran Teatro Geox di!I biglietti saranno disponibili a partire da domani mercoledì 20alle ore 11:00 su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.Sono stati anni di grandi progetti quelli trascorsi dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Volevo fare la rockstar, eè pronta per un nuovo progetto live, che porterà in scena nel nuovo tour teatrale che la vedrà impegnata a partire da ottobre.Per l’artista catanese l’attività live non costituisce soltanto un momento di incontro e scambio con il pubblico, ma è anche un’occasione di sperimentazione e ricerca che contribuisce a definire un suono sempre riconoscibile e profondamente caratterizzante.