Lettera43.it - Arsenale Curva Nord, il gip: «Escalation preoccupante più dell’inchiesta ultrà»

Leggi su Lettera43.it

Il Gip di Milano Domenico Santoro ha confermato l’arresto e disposto la detenzione in carcere di Cristian Ferrario. Si tratta dell’interista di 50 anni fermato tra venerdì 22 e sabato 23 novembre novembre dopo il ritrovamento di un presuntoriconducibile alladi San Siro. La Squadra Mobile di Milano ha rinvenuto a Cambiago un magazzino con all’interno armi come kalashnikov, bombe a mano e munizioni. Una vicenda che sta preoccupando i giudici. Tanto che lo stesso Santoro ha parlato di una «».Ferrario si è dichiarato innocenteCome ricostruito da Calcio e Finanza, Ferrario era già ai domiciliari per l’inchiesta Doppia, identificato come prestanome del capoAndrea Beretta. La sua pena era stata poi tramutata in obbligo di dimora. Al fermo si è dichiarato innocente e ha affermato di «non sapere nulla» dell’