Ilrestodelcarlino.it - Arretramento ferrovia, il dibattito: "Va coinvolto anche l’entroterra"

Scalda ilil problema dellaAdriatica rilanciato nei giorni scorsi dall’ex sindaco Matteo Ricci che ha invitato il Governo, sia nazionale che regionale, a non buttare nel cestino il suo progetto. In linea mediana ora si ponela segreteria provinciale del Partito Socialista, attraverso il suo segretario Tiziano Busca. Busca allarga il fronte e pone un altro tassello al"per una visione della politica lunga e larga". Così dice il segretario provinciale del Psi. "I primi amministratori che dovrebbero esprimere il loro pensiero sono il sindaco di Urbino, il sindaco di Fossombrone e quelli della vallata del Metauro". Perché vengono tirate in ballo queste località? La risposta arriva dallo stesso Busca: "Questi sindaci sono i primi che si dovrebbero porre per il nostro territorio la questione del nodo di collegamento con Arezzo via Urbino".