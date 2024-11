Tpi.it - Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 26 novembre su Rai 3

, storie e streaming262024, Rai 3 Veronica Pivettiè il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio eviolenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito ledidi oggi, 262024, su Rai 3 dalle 21,20.oggi, 26La storia di Romina De Cesare, una donna di 36 anni nata in Francia, che persi trasferisce a Frosinone e sarà uccisa dal suo ex compagno. La racconta la nuovadi “”, condotta da Veronica Pivetti. Fidanzati da quando sono adolescenti, Romina e Pietro si conoscono nel paese originario del padre di Romina, Cerro al Volturno, in provincia di Isernia.