Alberto Matano e l’amore con una donna prima dell’incontro con il marito | È stato totalizzante

Leggi su Open.online

, conduttore de La Vita in Diretta e giudice di Ballando con le stelle, ha scritto il romanzo Vitamia, dove racconta amori etero ed omosessuali con tratti autobiografici. E oggi con il Corriere della Sera dice che la scena del matrimonio della co-protagonista Giulia ha un tratto in comune con il suo sì all’avvocato Riccardo Mannino. Ovvero «l’Alleluja di Jeff Buckley, che ho voluto al momento del nostro arrivo all’altare. Ricordo quando io e Riccardo ci siamo guardatidi attraversare la folla degli invitati. E quell’abbraccio forte dopo il sì». Nel romanzo Rocco è un giovane del Sud che arriva a Roma per studiare, si innamora di unae poi scopre la sua omosessualità.Uno studente di Catanzaro«Scrivendo ho capito che non esiste un romanzo dove l’autore non mette qualcosa di sé.