Ilfattoquotidiano.it - Affitti brevi e lucchetti, come possono difendersi cittadini e condomini (in attesa di un regolamento nazionale)

Lucchettoni rotti, oppure “imbavagliati” da adesivi di protesta. Manifestazioni in tutte le città d’Italia, volantini anti “Giubileo dei ricchi” a Roma: si moltiplicano nel nostro paese le proteste delle associazioni e dei collettivi per il diritto all’abitare, contro il proliferare indiscriminato degli.Ma i singoli, idi palazzi invasi da b&b, cosafare? Lo abbiamo chiesto a Maria Luisa Mirabile, portavoce del GRoRAB, Gruppo Romano Regolamentazione(sito ricco di materiali e documenti). “Non molto purtroppo si può fare. Tuttavia”, spiega l’esperta, “vorrei ricordare che da gennaio c’è l’obbligo per chi chiunque eserciti questa attività di dotarsi e di affiggere il CIN, Codice Identificativo, un codice necessario che serve per poter operare secondo norma e che dovrebbe far sì che tutti i proprietari paghino le tasse in base alle norme (21% per 1 appartamento; al 26% dal secondo al quarto; con partita Iva per le attività più numerose e con caratteristiche continuative e con impiego di mezzi).