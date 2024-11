Zonawrestling.net - VIDEO: Il dietro le quinte del ritorno di CM Punk a Survivor Series 2023

Sul canale YouTube della WWE è stato aggiunto oggi unesclusivo che ci mostra illedeldi CMnella compagnia avvenuto esattamente un’anno fa, dopo 9 anni di assenza.che ha lasciato la WWE dopo la Royal Rumble 2014, ha disputato due incontri in UFC per poi ritornare al professional wrestling nel 2021 firmando con la All Elite Wrestling. Gli alterchi con la dirigenza culminati dopo All Inhanno portatoad essere licenziato dalla AEW.IlTra l’incredulità di molti e la speranza di altriha fatto il suoin WWE, dove ha dichiarato che non ci avrebbe mai rimesso piede, il 25 Novembreal termine del PLEsvoltosi alla Allstate Arena di Chicago, la sua città natale.