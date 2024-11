Gamberorosso.it - Una casa di produzione cinematografica ha lanciato la sua tavoletta di cioccolato da mangiare in sala

Unadiper riscoprire il gusto della settima arte. È l'idea delladiA24, che questo mese hasul mercato il "Movie Chocolate". Si tratta del primo prodotto alimentare dello studio indipendente, pensato per offrire una esperienza diversa di snack al cinema ma soprattutto per aumentare i propri margini di guadagno visto il business dei bar appena fuori dalla biglietteria.La gamma dei "Movie Chocolate"Tre i gusti delle tavolette al latte, nelle quali ogni quadratino è personalizzato A24. Si parte da Popcorn & Candy, un mix tra dolce eto, per passare a Salty Peanut Crunch con cremosoal latte, arachidite e caramello croccante e arrivare a Fizzy Fountain Soda, l'unione molto americana tra un soft drink al sassofrasso - la root beer - e caramelle scoppiettanti.