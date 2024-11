Amica.it - Un ritratto a tutto tondo di Domenico Modugno nel doc in onda su Rai 1 per raccontare un artista che non è solo Mister Volare

Leggi su Amica.it

Trenta anni fa moriva, la prima star italiana del dopoguerra. E Rai 1 ha deciso di ricordarlo mandando inmercoledì 27 novembre alle 21.30 (ma è anche su RaiPlay) il documentario. L’italiano che incantò il mondo.Scritto, diretto e voluto da Maite Carpio, il doc vuolel’uomo oltre la musica. Non“quello di”. Ma anche il musicista sopraffino, l’attore teatrale, il padre. Il cantante che torna in gara a Sanremo nel 1961, dopo il trionfo di Nel blu dipinto di blu, con una canzone che farà storcere il naso a molti. Perché dal palco urla a pieni polmoni «Libero voglio vivere, come rondine che non vuol tornar al nido», come vi mostriamo in questa clip esclusiva. Forse un testo troppo avanti per quegli anni, ma in piena sintonia con il suo pensiero.